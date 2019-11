Claudia Sheinbaum, Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt.

Quelle: Quetzalli Blanco/NOTIMEX/dpa

In Mexiko-Stadt ist ein Notstand wegen Gewalt gegen Frauen erklärt worden. Dadurch werde das Problem sichtbarer, erklärte die Bürgermeisterin der mexikanischen Hauptstadt, Claudia Sheinbaum. "Jeder und jede in dieser Stadt muss STOP, SCHLUSS sagen."



Im Rahmen der Maßnahme werde sie unter anderem einen Gesetzesentwurf für die Schaffung eines öffentlichen Verzeichnisses von Sexualstraftätern vorlegen. Nach offiziellen Zahlen wurden in den ersten neun Monaten 2019 in Mexiko-Stadt mehr als 150 Frauen ermordet.