Gibraltar: Spanien droht mit «Nein» zum Brexit-Deal. Archivbild

Quelle: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/dpa

Wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel wird hinter den Kulissen noch heftig um das Vertragspaket zum EU-Austritt Großbritanniens gerungen. Die britische Premierministerin Theresa May will am Mittwoch noch einmal mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reden. Zudem verlangt Spanien im Austrittsvertrag eine Klarstellung zu Gibraltar und droht mit Veto.



Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte dazu lediglich: "Wir kennen die Sorgen der spanischen Regierung. Wir arbeiten daran."