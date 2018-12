Mindestens 100 Unfälle wegen Glatteis in Oberpfalz. Archivbild

Quelle: Armin Weigel/dpa

Glatteis hat heute Morgen in der Oberpfalz zu mindestens 100 Unfällen geführt. Die Zahl steige minütlich, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien im Großeinsatz. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Besonders betroffen seien die Städte Tirschenreuth und Eschenbach in der Oberpfalz.



Die Innenstädte seien für den Verkehr gesperrt worden. Grund seien die Hanglage und Kopfsteinpflaster. Am Morgen hatte der Deutsche Wetterdienst vor gefährlicher Straßenglätte in Ostbayern gewarnt.