Das Oberste US-Gericht hat die geplante Hinrichtung eines buddhistischen Verurteilten in Texas aufgeschoben. Der wegen Mitwirkung an einem Polizistenmord im Dezember 2000 verurteilte Patrick Murphy habe ein Anrecht auf Beistand von einem Geistlichen oder Berater seines Glaubens, urteilten die Obersten Richter in Washington.



Bei Hinrichtungen in den USA ist es üblich, dass ein Geistlicher den Todgeweihten begleitet und in der Hinrichtungskammer wartet, bis das Urteil vollstreckt ist.