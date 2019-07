Klimaanlagen an einer Hauswand im belgischen Antwerpen.

Quelle: Dirk Waem/BELGA/dpa

Wegen extremer Hitze ist in Belgien erstmals Alarmstufe Rot ausgerufen worden. Die Kriterien dafür seien erfüllt, teilte das Königliche Meteorologische Institut auf Twitter mit.



Zuvor wurde in Brüssel mit 33,7 Grad ein neuer Tagesrekord erreicht. Für Mittwoch und Donnerstag werden neue Höchstwerte erwartet. Dann dürften die Temperaturen bis auf 40 Grad steigen. Alarmstufe Rot enthält mehrere Ratschläge: So sollen die Menschen viel trinken, sich ruhig verhalten und in kühlen Räumen aufhalten.