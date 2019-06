AfD-Abgeordneter Dimitri Schulz ist aktuell in Israel. Archivbild

Quelle: Schulz/AfD/dpa

Eine Delegation um Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) wird in Israel nicht offiziell empfangen. Grund dafür ist die Teilnahme des AfD-Landtagsabgeordneten Dimitri Schulz an der Reise.



Nach Informationen der dpa in Tel Aviv werden AfD-Abgeordnete grundsätzlich nicht von der israelischen Regierung empfangen. Ministeriumssprecher Christian Henkes sagte, von dieser Regelung seien auch ähnliche Parteien aus Frankreich und Österreich betroffen.