Schifffahrt auf der Mosel wegen Hochwassers eingestellt. Quelle: Thomas Frey/dpa

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers die Schifffahrt eingestellt worden. Der Leiter des Schifffahrtsbüros in Trier, Klaus Kürten, ging davon aus, dass die Schifffahrt weiterhin gesperrt bleibe. "Ein bis zwei Tage wird das noch dauern", sagte er.



Zwar sinke der Pegelstand in Trier derzeit leicht, werde aber laut Vorhersage dann erneut steigen. In Trier dürfen Schiffe ab einem Pegelstand von 6,95 Metern nicht mehr fahren. Das sind rund vier Meter mehr als normal.