Auch im Spätsommer besteht Sonnenbrandgefahr. Symbolbild

Quelle: Bodo Marks/dpa

Am Wochenende sollten Ausflügler in fast allen Teilen Deutschlands an einen Sonnenschutz denken. Die UV-Strahlung ist in ganz Deutschland hoch genug, um einen Sonnenbrand zu verursachen, warnt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS).



"UV-Strahlung hat nichts mit der Temperatur zu tun. Auch wenn die Hitze nachlässt, kann der UV-Index an sonnigen Tagen immer noch hoch sein. Deshalb besteht auch bei kühleren Temperaturen ein Sonnenbrandrisiko", sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini.