Kevin Spacey Quelle: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Produktionsfirma Netflix hat ihre Zusammenarbeit mit Kevin Spacey beendet. Grund sind immer neue Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Schauspieler. Spacey wurde von der Serie "House of Cards" ausgeschlossen, wie US-Medien unter Berufung auf Netflix berichteten.



Das Unternehmen will demnach auch den von Spacey prodizierten Film "Gore", in dem er selbst die Hauptrolle spielt, nicht veröffentlichen. Mitarbeiter von "House of Cards" hatten offen über sexuelle Belästigung gesprochen.