Die Lage im Nordirak habe sich in den vergangenen Tagen "grundlegend geändert", sagte Röttgen. Zum einen sei die Dschihadistenmiliz IS nun "militärisch besiegt" in der Region, weswegen nun die Zeit für "ein politisches Konzept" jenseits von Militäreinsätzen gekommen sei. Zum anderen hätten die Kurden im Nordirak den "historischen Fehler" begangen, ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten und damit eine Krise mit der irakischen Zentralregierung in Bagdad heraufzubeschwören, sagte Röttgen.