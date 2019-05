Mike Pompeo

Quelle: ap

US-Außenminister Mike Pompeo will bei seinem ersten offiziellen Besuch in Russland mit seinem Kollegen Sergej Lawrow über mögliche Auswege aus den vielen internationalen Krisen sprechen. Die Politiker treffen sich in Sotschi, um etwa über die Lage in Venezuela, in Syrien und in der Ukraine zu sprechen.



Lawrow sagte, dass Russland auch an Gesprächen über eine atomare Abrüstung interessiert sei. Vergangene Woche hatten sich die beiden in Finnland bei einem Treffen des Arktischen Rates ausgetauscht.