Uneins über die Lage in Iran: der UN-Sicherheitsrat.

Bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zu den Protesten in Iran sind die USA und Russland am Freitag offen aneinander geraten. Während die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, eine eindringliche Warnung an die Führung in Teheran richtete, kritisierte der russische Botschafter Wassili Nebensia die Sitzung scharf und warf Washington vor, die "Energie des Sicherheitsrates zu vergeuden". Auch andere im Sicherheitsrat vertretene Länder äußerten sich skeptisch, ob die aktuelle Lage in Iran eine Zusammenkunft des Gremiums rechtfertigte.