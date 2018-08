Gericht im Irak verurteilt deutsche IS-Anhängerin. Archivbild Quelle: Uli Deck/dpa

Ein irakisches Gericht hat eine Deutsche (22) wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Franzose (55) erhielt die gleiche Strafe, wie das Gericht in Bagdad bekanntgab. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden.



Die Deutsche war bereits zu einem Jahr Haft verurteilt worden, weil sie illegal in den Irak eingereist sei. In dem Land sollen sich viele westliche IS-Anhänger befinden, die aus Syrien in den Irak ausgewichen sind.