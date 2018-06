Meinungsfreiheit bei den Palästinensern - Mahmud Abbas Quelle: Soeren Stache/dpa

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist zu dringenden Gesprächen über die Jerusalem-Krise nach Ägypten gereist. Dort will er laut palästinensischen Medien mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi zusammentreffen.



Die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump hat eine schwere Krise in den Beziehungen zwischen den USA und den Palästinensern ausgelöst. Abbas will US-Vizepräsident Mike Pence bei dessen Besuch im Westjordanland nicht treffen.