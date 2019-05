Tatort war der Campingplatz Eichwald in Lügde. Archivbild

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Aufgrund des Falls von massenhaftem Kindesmissbrauch hat der Bürgermeister von Lügde von Hunderten Hassmails und Drohanrufen berichtet. "Sätze wie: Ich sollte mit dem Kinderschänder zusammen in eine Zelle gesperrt werden, gehören noch zu den harmloseren Sachen", sagte Heinrich Josef Reker der "Rheinischen Post".



Er beklagte zudem, dass die Menschen in Lügde wegen des Falls stigmatisiert würden. "Wir sind Tatort, aber nicht Täter. Die Menschen hier wollen endlich in Ruhe gelassen werden."