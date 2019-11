Der Angeklagte in der Gerichtsverhandlung.

Quelle: Miriam Steinruecken/dpa

Ein Schulbusfahrer ist in Ravensburg wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige das Vertrauen von sechs Jungen und einem Mädchen ausgenutzt hatte. Er hatte sie bei der Arbeit kennengelernt und zu Freizeitaktivitäten eingeladen. Dabei kam es zum Missbrauch.



Die langfristigen Folgen für die Opfer seien nicht absehbar, so der vorsitzende Richter. Hinzu komme, dass der Angeklagte bereits vorbestraft war.