Sicherungsverwahrung und lange Haft für Schwimmlehrer. Archivbild

Quelle: Uli Deck/dpa

Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs kleiner Mädchen während seiner Schwimmkurse muss ein 34 Jahre alter Schwimmlehrer zwölf Jahre in Haft. Das Landgericht Baden-Baden verhängte gegen den Deutschen zudem die Sicherungsverwahrung.



Der 34-Jährige hat sich nach Überzeugung des Gerichts an seinen Opfern vergangen. Die Taten geschahen demnach im Schwimmbecken oder auch in der Umkleide von Schwimmbädern. Die Übergriffe hatte der Mann zum Teil mit einer Unterwasserkamera gefilmt.