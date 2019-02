Graugänse fliegen über die Wesermarsch.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Zugvögel kommen einer finnischen Studie zufolge wegen des Klimawandels früher aus ihren Winterquartieren nach Europa und Kanada zurück. Forscher der Universität Helsinki berichten, dass ein typischer Zugvogel im Mittel etwa eine Woche früher zurückkehre als noch vor einem halben Jahrhundert.



Bei einigen Arten gibt es der Analyse zufolge besonders große Veränderungen: Singschwäne zum Beispiel kämen inzwischen etwa zwei Wochen früher als in den 1980er Jahren in Finnland an.