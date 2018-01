Stadt New York verklagt Ölkonzerne wegen Klimawandels. Quelle: William Volcov/ZUMA Wire/dpa

Mit New York hat eine weitere US-Großstadt die großen Ölmultis auf Zahlungen zur Bewältigung des Klimawandels verklagt. Bürgermeister Bill De Blasio forderte Entschädigung für die hohen Kosten, die der Stadt bereits durch die Erderwärmung entstanden und die nötig seien, um ihre Infrastruktur für die weiteren Folgen zu rüsten.



New York werde deshalb Schadenersatzansprüche gegen die Ölriesen BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil und Shell stellen, kündigte De Blasios Büro an.