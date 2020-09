Das Siemens-Logo auf Fahnen. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Fondsmanager kritisieren Siemens wegen der Beteiligung an einem Kohlebergwerks-Projekt in Australien hart. Siemens liefert für 18 Millionen Euro Signaltechnik für eine Bahnstrecke, über die Kohle an den indischen Betreiber Adani transportiert werden soll.



Die geplante Abspaltung von Siemens Energy werde durch den entstandenen Rufschaden belastet. Siemens will die Tochter im September an die Börse bringen. Sie macht einen großen Teil des Umsatzes mit Turbinen und Dienstleistungen für Kohle- und Gas-Kraftwerke.