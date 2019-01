Eine von der Regierung eingesetzte Kommission will in den kommenden Tagen ein Konzept für den Ausstieg aus der Stromgewinnung mit Kohle vorlegen. Altmaier argumentierte, dass bis zu den Jahren 2021/2022 bereits durch den Ausstieg aus der Kernenergie ein hohes Volumen ersetzt werden müsse. Das müsse sich - so der Minister - im Zeitplan für den Umstieg von Kohle- auf Ökostrom wiederfinden. "Ein Überprüfungsdatum sollte die Fortschritte überprüfen, etwa um das Jahr 2030", so Altmaier. Denn die Stromversorgung müsse sicher sein.