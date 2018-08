Im Zickzack verläuft ein Radweg im Berliner Stadtteil Zehlendorf. Quelle: Nico Tapia/dpa

Ein ungewöhnlicher Radweg ist in Berlins gutbürgerlichem Stadtteil Zehlendorf vielen Menschen ein Rätsel: Wer ihn benutzen will, muss im Zickzack fahren. Denn die Markierungen sind jeweils in Höhe der Bäume verrückt. "Das war so nicht geplant", sagte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg.



Offensichtlich habe es Kommunikationsprobleme mit der zuständigen Baufirma gegeben. Die skurrilen Markierungen sollen nun ersetzt werden. Durch eine gerade Linie.