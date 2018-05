Die Korallen in der Maya Bay leiden unter den Touristen. Quelle: Tourism Authority of Thailand/Tourism Authority of Thailand/dpa

Der Traumstrand aus "The Beach" muss sich erholen. Der Schaden an seinen Korallen hat ein kritisches Ausmaß erreicht. Deshalb wird der Strand von Maya Bay, an dem der Film mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde, zwischen Juni und September geschlossen.



77 Prozent von Thailands Korallenriffen seien beschädigt, sagte Thon Thamrongnawasawat, Meeresökologe in Bangkok. Korallenbleiche hat schon in der Vergangenheit dazu geführt, dass Inseln geschlossen wurden, damit die Meeresfauna sich erholen kann.