SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Brustkrebs und legt deswegen ihr Amt als eine von drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden nieder. Das gab sie bei einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt, wie die Staatskanzlei mitteilte.



Sie sei sehr zuversichtlich, wieder vollständig gesund zu werden, so Schwesig. Deshalb wolle sie das Amt der Ministerpräsidentin und auch den SPD-Parteivorsitz in Mecklenburg-Vorpommern weiter ausüben. Ihre Parteiämter auf Bundesebene werde sie jedoch aufgeben.