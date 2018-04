Atif Dudakovic Quelle: ZDF

Der bosnische General Atif Dudakovic und elf Mitglieder seiner Truppe sind in Verbindung mit Kriegsverbrechen während des Bosnienkrieges (1992-95) festgenommen worden. Dudakovic und andere Mitglieder des 5. Korps stehen unter Verdacht, im Kampf gegen die Serben Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Verbrechen gegen Zivilisten begangen zu haben, so die Staatsanwaltschaft in Sarajevo.



Den Festnahmen waren mehrjährige Ermittlungen und die Vernehmung Hunderter Zeugen vorausgegangen.