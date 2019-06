Der UN-Sicherheitsrat soll über die Iran-Krise beraten.Archivbild

Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

Die USA haben nach dem gestoppten Angriff auf den Iran eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Die nichtöffentlichen Beratungen zu den "letzten Entwicklungen in Bezug auf den Iran" sollen laut Diplomatenkreisen am Montag stattfinden.



Laut eienm UN-Sprecher habe Generalsekretär Antonio Guterres zudem einen Brief des Irans erhalten. Irans UN-Botschafter Majid Takht Ravanchi schreibt darin, die abgeschossene US-Drohne sei in einer "eindeutigen Spionageoperation" unterwegs gewesen.