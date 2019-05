Ein sudanesischer Polizist steht Wache in einem Lager. Archivbild

Quelle: Amr Nabil/AP/dpa

Die Afrikanische Union (AU) hat wegen der Kämpfe in Libyen und der instabilen Lage nach dem Militärputsch im Sudan ein Dringlichkeitstreffen einberufen. Staatsoberhäupter mehrerer afrikanischer Länder sollen in Kairo über die Lage in den beiden Ländern beraten, wie ein Sprecher des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mitteilte.



Unter anderem sollen an dem Treffen die Präsidenten Südafrikas, Ruandas und des Tschads sowie der Chef der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, teilnehmen.