Streikende Ryanair-Piloten (Archiv). Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Der irische Billigflieger Ryanair muss sich in den USA wegen Kursmanipulation vor Gericht verantworten. Ein Aktionär reichte in New York Beschwerde ein. Er wirft Ryanair vor, ihre Beziehungen zum Personal geschönt zu haben.



Die Wahrheit sei ans Licht gekommen, als das Unternehmen erstmals Gewerkschaften zugelassen habe und in diesem Sommer bestreikt worden sei. Ryanair hatte am 1. Oktober seine Prognose gesenkt und dies mit Arbeitskämpfen begründet. Der Aktienkurs gab deutlich nach.