Bremen sieht das hohe Armutsrisiko vor allem durch die schwierige Lage am Arbeitsmarkt und die hohe Langzeitarbeitslosigkeit bedingt. "Die Armutsbelastung Bremens ist über Jahrzehnte gewachsen und bestätigt sich in Vergleichen immer wieder", sagte Anja Stahmann (Grüne) mit Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes.



Bremen habe eine hohe Arbeitslosigkeit, viele Beschäftigte in Zeitarbeit und einen der höchsten Anteile an alleinerziehenden Müttern, sagte die Sozialsenatorin.