Der Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig (Archivbild) Quelle: dpa

Wegen liberaler Äußerungen zu Homosexualität und Frauen in der Kirche will der Vatikan den Rektor einer katholischen Hochschule in Frankfurt aus dem Amt drängen. Dem Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig sei die Unbedenklichkeitserklärung aus Rom verweigert worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Provinz der Jesuiten. Der Vatikan fordere einen Widerruf der Äußerungen.



Wucherpfennig hatte 2016 gesagt, zum Thema Homosexualität gebe es "missverständlich formulierte Stellen in der Bibel".