Jetzt hat Indiens oberstes Gericht den Verkauf von Feuerwerkskörpern in Neu-Delhi und der umliegenden Hauptstadtregion (National Capital Region - NCR) bis zum 1. November verboten. Das Verbot fällt in die Zeit von Diwali, das in diesen Tagen beginnt. Nach eigener Aussage will das Gericht die Auswirkungen des Verbots auf die Luftverschmutzung der Stadt feststellen.