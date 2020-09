Stadtansicht von Macau (China), aufgenommen am 26.04.2007

Quelle: imago

Wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit hat das Glücksspiel-Eldorado Macau seine Kasinos für einen halben Monat geschlossen. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungsregion, Ho lat Seng, ordnete die Schließung an, nachdem neun der zehn Virus-Infektionen in Macau in der Glücksspielindustrie festgestellt worden waren. Das berichtete die Nachrichtenagentur China News.



Er forderte die Einwohner zudem auf, "in dieser kritischen Zeit" zuhause zu bleiben und nur vor die Tür zu gehen, wenn sie einkaufen müssten.