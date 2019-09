Britische Flaggen wehen vor dem Big Ben. Archivbild

Angesichts des Machtkampfs in London verstärkt die EU-Kommission ihre Vorbereitungen auf einen ungeregelten Brexit Ende Oktober. Kommissionschef Jean-Claude Juncker und seine Kollegen würden am Mittwoch weitere Maßnahmen beraten, sagte eine Sprecherin in Brüssel. Ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Vertrag sei eine reale Möglichkeit.



Zum Stand der Verhandlungen zwischen London und Brüssel sagte sie, man verzeichne "Fortschritte im Verfahren". Inhaltliche Fortschritte würden bekannt gemacht, sobald es sie gebe.