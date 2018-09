Nach Angaben des leitenden Ermittlers James Langenberg könnte sich der Fall noch ausweiten. Perrault habe von 1973 bis 1992 in New Mexico gearbeitet und habe womöglich Dutzende weitere Kinder misshandelt, vor allem in kleinen Gemeinden, in denen er tätig war. Örtlichen Medienberichten zufolge zahlte die Erzdiözese New Mexico in zahlreichen Fällen Geld, um ein Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester zu vermeiden.