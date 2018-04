Misshandlungsprozess gegen Marine-Ausbilder beginnt in Flensburg. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Am Amtsgericht Flensburg hat der Prozess gegen einen Ausbilder der Marine unter anderem wegen Misshandlung zweier Offiziersanwärter begonnen. Der Berufssoldat ist angeklagt, bei einer Ausbildungssegelfahrt in der Ostsee im September 2016 zwei Gefreite mit dem Fuß in den Rücken getreten zu haben.



Die Kadetten sollen zuvor bei ruhigem Wetter seemännische Fehler gemacht haben, die aber nicht zu einer Gefährdung der Besatzung geführt hätten, sagte der Oberstaatsanwalt.