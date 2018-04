VW will mehrere Diesel-Prozesse in den USA verschieben lassen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Volkswagen will US-Gerichtsprozesse im Abgas-Skandal wegen eines Nazi-Vergleichs des Klägeranwalts um je sechs Monate verschieben lassen. Die US-Tochter des deutschen Autobauers reichte dazu einen Antrag beim zuständigen Gericht in Fairfax, Virginia, ein.



Da der Anwalt VW öffentlich mit "Hitler, dem Holocaust und anderem Horror", in Verbindung gebracht habe, könnten die Fälle aktuell nicht verhandelt werden, heißt es. Ohne eine "Abkühlungsperiode" sei ein fairer Prozess unmöglich.