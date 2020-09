Logo der Fluggesellschaft Lufthansa.

Quelle: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Die Lufthansa streicht ihre Flüge von und nach China. Europas größte Fluggesellschaft mit ihren Töchtern folgt damit angesichts des neuartigen Coronavirus ihrem Konkurrenten British Airways und anderen Fluggesellschaften, wie das Unternehmen in Frankfurt bestätigte.



Zuvor hatte es an Bord einer Lufthansa-Maschine, die von Frankfurt am Main nach Nanjing geflogen war, einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Ob der Mann tatsächlich infiziert ist, blieb zunächst unklar.