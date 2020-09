WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist in Peking eingetroffen, um sich persönlich über die neuesten Erkenntnisse zum neuen Coronavirus zu informieren. Die Ankunft bestätigte das WHO-Büro in Peking.



Tedros Adhanom Ghebreyesus werde Regierungsvertreter und andere Experten treffen, die mit dem Krisenmanagement befasst sind. Die WHO äußerte sich nicht dazu, ob Tedros in die betroffene Region reist. Im Kongo war er 2019 mehrfach in den Gebieten, in denen das tödliche Ebola-Virus grassiert.