Ralf Stegner hält nichts von Wagenknechts Sammlungsbewegung. Quelle: Frank Molter/dpa

Der SPD-Vizevorsitzende Ralf Stegner hat die neue Sammlungsbewegung von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht scharf attackiert. In einem Europa, das konsequent nach rechts drifte, brauche es dringend progressive Alternativen. "Aber das geht doch nicht über eine PR-Initiative mit notorischen Separatisten an der Spitze", schrieb Stegner.



Wagenknechts Sammlungsbewegung trägt den Namen "Aufstehen". Die neue Website www.aufstehen.de kündigte den "Start der Bewegung" für den 4. September an.