Annulierte Flüge sind auf einer Anzeigetafel zu sehen.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Wegen des Orkantiefs "Sabine" sind Dutzende Flüge am Stuttgarter Flughafen annulliert worden. Nach Angaben einer Sprecherin wurden bis zum Morgen mindestens 35 Starts abgesagt. Angaben zu gestrichenen oder verspäteten Landungen lagen zunächst nicht vor.



Mit Einschränkungen rechnet der Flughafen aber bis in den Nachmittag hinein. Wenn die Maschinen nicht in Stuttgart ankämen, fehlten sie für die geplanten Weiterflüge, erklärte die Sprecherin. Die Airline Eurowings strich fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs.