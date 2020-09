Annulierte Flüge sind auf einer Anzeigetafel zu sehen.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Wegen des Orkantiefs "Sabine" sind Dutzende Flüge am Stuttgarter Flughafen annulliert worden. Laut einer Sprecherin wurden bis zum Morgen mindestens 35 Starts abgesagt. Angaben zu gestrichenen oder verspäteten Landungen lagen zunächst nicht vor. Mit Einschränkungen wird bis in den Nachmittag gerechnet.



Auch an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen fielen zahlreiche Flüge aus. In Düsseldorf wurden Verbindungen nach Berlin, München oder Wien annulliert. In Köln betraf es die Flüge nach Leipzig, Mailand oder Hamburg.