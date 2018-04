Luftfahrt steigert Umsatz durch Passagierboom. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Noch nie sind weltweit so viele Menschen in Flugzeuge gestiegen wie im vergangenen Jahr. Davon profitierte auch die deutsche Luftfahrtindustrie. Flugzeugbauer und Zulieferer konnten ihren Umsatz um 8 Prozent auf 29,2 Milliarden Euro steigern.



Das liegt daran, dass Airlines immer mehr Maschinen brauchen und alte Modelle austauschen, so der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie. 2017 hatten Fluggesellschaften 4,1 Milliarden Passagiere transportiert, ein Plus von 7,1 Prozent.