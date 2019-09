Indonesien lässt zehn Millionen Eier vernichten. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Indonesien ist mit der Vernichtung von zehn Millionen ausgebrüteter Eier begonnen worden, um den Verfall des Hühnerfleisch-Preises zu stoppen. Nach Angaben des nationalen Hühnerzüchterverbandes kostet das Kilo aktuell nur noch 9.000 indonesische Rupiah - umgerechnet 58 Euro-Cent. Vor einigen Wochen waren es mit 1,22 Euro noch mehr als doppelt so viel.



"Es gibt ein Überangebot an Hühnern. Das wollen wir reduzieren." Die Regierung appellierte deshalb an die Züchter, Eier zu vernichten.