Angehörige indigener Völker protestieren in Ecuador.

Quelle: Dolores Ochoa/AP/dpa

Zum Schutz vor aufgebrachten Demonstranten hat Ecuadors Staatschef Lenin Moreno um Regierungsgebäude in der Hauptstadt Quito Sperrbezirke eingerichtet. Bis zum 1. November ist es jeweils von 20.00 bis 05.00 Uhr verboten, sich strategisch wichtigen Gebäuden zu nähern, wie es in einem Dekret heißt.



Tausende von Angehörigen indigener Völker Ecuadors hatten gegen die Treibstoffpreise und die Erdölförderung in ihren Gebieten protestiert. Demonstranten waren kurzzeitig ins Parlament eingedrungen.