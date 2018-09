Jörn Kruse legt zum 1. Oktober den Fraktionsvorsitz nieder. Quelle: Ulrich Perrey/dpa

Der AfD-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft, Jörn Kruse, verlässt die Partei wegen rechter Tendenzen. Er werde zum 1. Oktober den Fraktionsvorsitz niederlegen und aus der AfD austreten, schrieb er in einer E-Mail an die Fraktionsmitglieder.



"Die zunehmende Zusammenarbeit von Teilen der AfD, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, mit Rechten und Rechtsradikalen ist für mich vollständig untolerierbar. Irgendwann ist auch der längste Geduldsfaden zu Ende", heißt es darin.