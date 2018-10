An einer Tankstelle sind mehrere Zapfsäulen gesperrt. Quelle: Thomas Frey/dpa

Das Niedrigwasser des Rheins führt zu Engpässen und Preisanstiegen bei vielen Tankstellen in Süd- und Westdeutschland. Tankschiffe können auf dem Weg vom Ölzentrum Rotterdam flussaufwärts nicht mehr voll laden. Die Tanklager am Rhein seien leer oder nur teils gefüllt, sagte Alexander von Gersdorff vom Mineralölwirtschaftsverband.



In Einzelfällen müssten Tankstellen laut von Gersdorff auch vorübergehend schließen. Das Problem sei nicht flächendeckend, sondern punktuell und zeitlich begrenzt.