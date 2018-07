Das Gebäude des Obersten Gerichts in Polen. Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Wegen der geplanten vorzeitigen Pensionierung von Richtern am Obersten Gericht in Polen hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, teilte ein Sprecher mit. Polen habe einen Monat Zeit für eine Stellungnahme.



Ein bereits im April in Kraft getretenes Gesetz sieht vor, dass Richter nach dem 3. Juli mit 65 statt bisher 70 Jahren gehen müssen. Die Regelung trifft rund ein Drittel der Richter. Kritiker befürchten, dass nicht genehme Richter vorzeitig entfernt werden könnten.