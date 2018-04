Laut Heiko Maas soll es neue Sanktionen gegen Iran geben. Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die EU prüft neue Sanktionen gegen Iran. Man sei mit Irans Rolle in der Region und besonders im Syrienkrieg nicht einverstanden und halte es für notwendig, "dass es weitere Reaktionen gibt", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach EU-Beratungen. Diese Sanktionen stünden aber in keiner Verbindung zum Atomabkommen.



Irans Außenminister Mohamed Dschawad Sarif warf der EU wegen ihrer Kritik an Irans Raketenprogramm und der im gleichen Zusammenhang geplanten Sanktionen "Heuchelei" vor.