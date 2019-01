Im Fokus der Emittlungen: US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Das FBI hat nach der Entlassung seines Chefs James Comey in 2017 laut "New York Times" gegen US-Präsident Trump ermittelt.



Es sei um die Frage gegangen, ob Trump wissentlich oder unwissentlich für Russland und gegen US-amerikanische Interessen gearbeitet habe. Die Sorge über sein Verhalten sei in den Tagen nach Comeys Entlassung dermaßen groß gewesen, dass man den Schritt unternommen habe. Man habe beurteilen wollen, ob sein Handeln eine Bedrohung der nationalen Sicherheit dargestellt habe.