Türkei - Albanien: Türkische Spieler salutieren.

Quelle: Mahmut Burak Burkuk - Depo/Depo Photos via ZUMA Wire/dpa

Die UEFA wird nach dem Wirbel um den Torjubel türkischer Nationalspieler ein Verfahren gegen den türkischen Verband einleiten. Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer tagt am Donnerstag. Ob schon eine Entscheidung über mögliche Sanktionen fallen wird, ist fraglich. Stellungnahmen werden erwartet.



Die Türkei-Profis hatten nach dem Siegtor zum 1:0 in der EM-Qualifikation gegen Albanien auf dem Platz und in der Kabine mit der Hand an der Stirn salutiert. Die UEFA verbietet in ihren Statuten politische Bekundungen jeder Art.